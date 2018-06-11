Вчені назвали головні вороги серця та судин
Науковці провели спостереження і встановили, що значно підвищує шанси померти від хвороб серця та судин.
Підвищує такі шанси самотність, пише ESC.
Читайте також: Які продукти можуть ефективно зміцнити судини влітку
Вчені проаналізували майже 14 тисяч даних пацієнтів, які потрапляли в кардіологічні відділення клінік Копенгагена в 2013 і 2014 роках. Вони страждали на ішемію, миготливу аритмію та інші проблеми із системою кровообігу.
Аналіз показав, що самотність збільшує ймовірність передчасної смерті приблизно в два рази і для жінок, і для чоловіків.
Автор дослідження Енн Вінггард пояснює це тим, що самотні люди ведуть нездоровий спосіб життя, перестають приймати ліки та займатися спортом.
Висновок вчених такий: самотність негативно впливає на здоров’я в цілому.
До слова, для того, щоб підтримувати судини в здоровому стані, необхідно вживати вітамінно-мінеральні комплекси.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.