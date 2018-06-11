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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Вчені назвали головні вороги серця та судин

1994 Читать новость на русском
Самотність підвищує шанси померти від хвороб серця
Самотність підвищує шанси померти від хвороб серця / Фото з вільних джерел

Науковці провели спостереження і встановили, що значно підвищує шанси померти від хвороб серця та судин.

Підвищує такі шанси самотність, пише ESC.

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Вчені проаналізували майже 14 тисяч даних пацієнтів, які потрапляли в кардіологічні відділення клінік Копенгагена в 2013 і 2014 роках. Вони страждали на ішемію, миготливу аритмію та інші проблеми із системою кровообігу.

Аналіз показав, що самотність збільшує ймовірність передчасної смерті приблизно в два рази і для жінок, і для чоловіків.

Автор дослідження Енн Вінггард пояснює це тим, що самотні люди ведуть нездоровий спосіб життя, перестають приймати ліки та займатися спортом.

Висновок вчених такий: самотність негативно впливає на здоров’я в цілому.

До слова, для того, щоб підтримувати судини в здоровому стані, необхідно вживати вітамінно-мінеральні комплекси.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Серцево-судинні захворювання Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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