Вчені назвали головні вороги серця та судин

Науковці провели спостереження і встановили, що значно підвищує шанси померти від хвороб серця та судин.

Підвищує такі шанси самотність, пише ESC.

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Вчені проаналізували майже 14 тисяч даних пацієнтів, які потрапляли в кардіологічні відділення клінік Копенгагена в 2013 і 2014 роках. Вони страждали на ішемію, миготливу аритмію та інші проблеми із системою кровообігу.

Аналіз показав, що самотність збільшує ймовірність передчасної смерті приблизно в два рази і для жінок, і для чоловіків.

Автор дослідження Енн Вінггард пояснює це тим, що самотні люди ведуть нездоровий спосіб життя, перестають приймати ліки та займатися спортом.

Висновок вчених такий: самотність негативно впливає на здоров’я в цілому.

До слова, для того, щоб підтримувати судини в здоровому стані, необхідно вживати вітамінно-мінеральні комплекси.

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