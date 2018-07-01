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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вчені назвали ідеальний вік для шлюбу

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Вчені назвали ідеальний вік для шлюбу
Вчені назвали ідеальний вік для шлюбу / Фото з відкритих джерел

Дослідники проаналізували тисячі особистих анкет і провели опитування серед сімейних пар різного віку, щоб встановити ідеальний вік для шлюбу.

Про це йдеться у результатах досліджень групи вчених під керівництвом доктора Ніколаса Вольфінгера, який вирішив визначити найбільш оптимальний вік для вступу у шлюб. Про це повідомляє The Independent.

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На думку вчених, ідеальним віком для створення сім'ї і укладення шлюбу є від 28 до 32 років. Мовиться, що люди, які одружилися у цьому віці, зазвичай, найщасливіші в шлюбі, а відсоток розлучень серед них найнижчий.

Крім того, найбільший відсоток розлучень і розставань характерний для пар, які одружилися змолоду (18-20 років) або ближче до сорока років.

Вольфінгер пояснює це тим, що молоді люди абсолютно не мають життєвого досвіду і сприймають відносини з юнацьким максималізмом. А тим, хто вирішив вступити у шлюб ближче до сорока років сприймають цей крок, як останній шанс. Через  це можуть неадекватно оцінювати партнера.

Теги: LifeStyle дослідження Здорове життя Мотивація Психологія Поради
Джерело: 24 Канал
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