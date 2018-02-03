Вчені назвали ідеальний зріст чоловіків та жінок для щасливих стосунків
Американські вчені з'ясували, який зріст чоловіків і жінок може впливати на створення щасливих стосунків і міцної родини. Останній експеримент свідчить, що саме зріст чоловіка є однією із запорук, які визначають рівень задоволення стосунками.
Як пише Maxim, у новому дослідженні взяли участь понад 8 тисяч представників сильної і слабкої статі. Вчені ставили учасникам експерименту питання про їхній рівень задоволеності стосунками з партнером, а також заміряли їх зріст.
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Аналіз даних показав, що, чим вище був зріст чоловіка в порівнянні з жінкою, тим щасливішіми були стосунки партнерів. Таким чином, за даними авторів дослідження, в щасливих і гармонійних відносинах чоловік повинен бути вище своєї коханої.
При цьому, вчені додали, що чим більша різниця в зрості партнерів – тим вище рівень задоволеності відносинами і шлюбом. Фахівці пояснюють це законами біології, адже, згідно з однією з теорій, чим більше зріст чоловіка – тим вище його статус репродуктивного успіху.
Крім того, на підсвідомому рівні жінки асоціюють чоловіків високого зросту з надійністю і захищеністю, додають психологи.
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