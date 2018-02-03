21:37
3 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, сьогодні
Вєсті. UA. Жир. 12 подвигів Надії Савченко. Відпочинок генпрокурорського середнього класу
Вєсті.UA
19:12, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вчені назвали ідеальний зріст чоловіків та жінок для щасливих стосунків

19:07, сьогодні 1833 Читать новость на русском
Ідеальний зріст чоловіка та жінки
Ідеальний зріст чоловіка та жінки / unsplash

Американські вчені з'ясували, який зріст чоловіків і жінок може впливати на створення щасливих стосунків і міцної родини. Останній експеримент свідчить, що саме зріст чоловіка є однією із запорук, які визначають рівень задоволення стосунками.

Як пише Maxim, у новому дослідженні взяли участь понад 8 тисяч представників сильної і слабкої статі. Вчені ставили учасникам експерименту питання про їхній рівень задоволеності стосунками з партнером, а також заміряли їх зріст.

Читайте також: Чому люди зраджують одне одному: 7 найпоширеніших причин

Аналіз даних показав, що, чим вище був зріст чоловіка в порівнянні з жінкою, тим щасливішіми були стосунки партнерів. Таким чином, за даними авторів дослідження, в щасливих і гармонійних відносинах чоловік повинен бути вище своєї коханої.

При цьому, вчені додали, що чим більша різниця в зрості партнерів – тим вище рівень задоволеності відносинами і шлюбом. Фахівці пояснюють це законами біології, адже, згідно з однією з теорій, чим більше зріст чоловіка – тим вище його статус репродуктивного успіху.

Крім того, на підсвідомому рівні жінки асоціюють чоловіків високого зросту з надійністю і захищеністю, додають психологи.

Теги: LifeStyle Здоров'я дослідження Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 19:08 "Кремлівська доповідь": проти кого та коли запровадять санкції?
Блог Медіа 2615
Реформа СБУ: як відомство забезпечило безпеку своїх корупціонерів
сьогодні, 17:00 Реформа СБУ: як відомство забезпечило безпеку своїх корупціонерів
Сергій Лещенко 644
сьогодні, 16:02 "Закон про бандеризм": аби не втратити майбутнього, не варто робити того, до чого нас підштовхують росіяни польськими руками
Богдан Яременко 1270
Топ-5 політичних подій тижня: Україна починає готуватись до виборів
сьогодні, 12:01 Топ-5 політичних подій тижня: Україна починає готуватись до виборів
Микола Давидюк 1021
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": НКВД возвращается в Луганск, ведь не выделяться – тут главный принцип
Ольга Черненко 2686
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук