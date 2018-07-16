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Вчені назвали кількість сигарет, яка спричиняє хвороби серця

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Яка кількість сигарет спричиняє хвороби серця
Яка кількість сигарет спричиняє хвороби серця / huffingtonpost.com

Норвезькі вчені підрахували, яка кількість викурених сигарет негативно впливає на здоров’я серця.

Для отримання інформації представники науки проаналізували 29 наукових досліджень, пише Daily Mail.

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Експеримент показав, що від куріння сигарет з великою ймовірністю може виникнути фібриляція передсердь. Також підвищується ймовірність розвитку аритмії миготливого типу. Таке захворювання підвищує ризик передчасної смерті в кілька разів.

Загалом у дослідженні взяли участь 7 тисяч осіб. Виявилося, що ймовірність розвитку фібриляції передсердь безпосередньо залежить від кількості викурених сигарет.

via GIPHY


Таким чином, ризик розвитку вищевказаної серцевої хвороби підвищується на 9%, якщо викурювати 5 сигарет щодня, а 10 сигарет на день підвищать цей показник до 14%. Якщо щодня викурювати пачку сигарет, ймовірність розвитку фібриляції передсердь зросте на 32%.

Також вчені виявили, що майже половина курців частіше страждають від нерегулярних серцевих скорочень.

Що таке фібриляція передсердь?Це захворювання, що найчастіше зустрічається, при якому м’язові волокна верхніх камер серця (передсердь) починають скорочуватися дуже часто та хаотично (фібриляція).

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Теги: Здоров'я Лікування тютюн Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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