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Вчені назвали корисні властивості шампанського

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Корисні властивості шампанського
Корисні властивості шампанського / vir.uan.ua

Зі слів медиків, шампанське може бути дуже корисним для здоров’я. Воно містить низку інгредієнтів, які позитивно впливають на пам'ять, імунітет і здоров'я серця.

Тож цей напій у помірних дозах корисно вживати для профілактики інфарктів та старечого недоумства, передає Мaximum.

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Зі слів науковців, шампанське містить хімічні речовини на зразок фенольної кислоти, які регулюють сигнали між нервовими клітинами та позитивно впливають на зміцнення функції пам'яті.

Фенольна кислота також стабілізує просторове орієнтування, сприйняття запахів і звуків. Тож тим самим напій утворює захист від старечого недоумства.

Після вживання шампанського у крові збільшується вироблення окису азоту, а це зміцнює судини та збільшує кровотік. А поліфеноли знижують артеріальний тиск.

Ще одна корисна властивість шампанського – воно перешкоджає ризику утворення тромбів, які спричиняють інфаркти.

А ще вчені стверджують, що напій підвищує якість сексуального життя – воно викликає більш швидку і стійку ерекцію.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Алкоголь Здоров'я Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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