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Вчені назвали ліки, які можуть покращити роботу серця

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Ліки від остеопорозу можуть покращити роботу серця
Ліки від остеопорозу можуть покращити роботу серця / Фото з вільних джерел

Науковці виявили зв’язок між ліками проти остеопорозу і зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань, інфаркту та інсульту.

Дослідження, яке тривало впродовж 10 років, опублікували в Journal of Bone and Mineral Research.

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Медики при лікуванні пацієнтами з переломами стегна, давали їм "Алендронат натрію". Дію цих ліків пов'язали зі зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань та інфаркту протягом року на 67% і 45% відповідно.

Також цей препарат знизив ймовірність інсульту на 18% протягом п'яти років і на 17% – протягом десяти років.

Медики також з’ясували, що інші методи лікування остеопорозу не впливали на зміцнення роботи серця, як "Алендронат натрію".

via GIPHY

До слова, під час клінічних випробувань ліків від остеопорозу науковці помітили, що вони стимулюють ріст волосяних цибулин на голові.

Теги: Лікування Серцево-судинні захворювання Здоров'я Здорове життя Ліки
Джерело: 24 Канал
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