Вчені назвали ліки, які підвищують ризик виникнення депресії

Люди, які приймають ліки у побічних ефектах яких вказане можливе виникнення депресії, частіше страждають на це захворювання, аніж інші.

Про це йдеться у дослідженні американських вчених, опублікованому у журналі JAMA.

Науковці наголошують, що приймаючи будь-які препарати, слід звертати увагу на їх побічні ефекти.

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За підрахунками вчених, майже половина дорослих американців приймає рецептурні ліки, і близько 37,2% з них приймають препарати, у побічних ефектах яких зазначена депресія. За їхніми словами, це надзвичайно тривожна статистика, адже депресія продовжує залишатися загальновідомим фактором, який підштовхує людей до самогубства.

Так, під час дослідження протягом 2005-2014 років, в якому взяли участь понад 26 тисяч дорослих, вчені проаналізували вживання ними понад 200 лікарських препаратів, у побічних ефектах яких була зазначена депресія. Багато з них є загальними, включаючи ібупрофен (Мотрін, Адвіл), стероїди (Преднізолон), ранітидин (Зантак), алпразолам (Ксанакс) і левоноргестрел (контроль за народжуваністю).

Дослідження показало, що частота виникнення депресії зростала тоді, коли учасники приймали більше ліків, одним з побічних ефектів яких була депресія. Наприклад, лише 4,7% учасників, які не приймали жодного із цих препаратів, мали депресію, однак ця цифра зростала до 6,9% у разі вживання одного з препаратів, до 9,5% – двох, і до 15,3% у разі вживання трьох або більше препаратів.

Водночас, лікар Сріжан Сен, доцент кафедри психіатрії Мічиганського університету, зауважує, що дані є емпіричними та лише фіксували наявність депресії одночасною з використанням ліків, а не у результаті цього.

"Це важливе спостереження. Проте, я б не робив жодних передчасних висновків щодо того, чи ці ліки викликають депресію", – сказав медик.

За його словами, сприяти депресії можуть не самі ліки, а й захворювання, які вимагають вживання трьох або більше таких препаратів.

Люди, які приймають ці ліки, швидше за все, сильно відрізняються від людей, які їх не потребують. Цілком можливо, що ці відмінності (а не ліки) призводять до виникнення депресії,

– пояснив Сен.

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