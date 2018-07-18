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Вчені назвали місця, які є найбільш безпечними у літаку

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Місця біля проходу у літаку є найбільш безпезчними
Місця біля проходу у літаку є найбільш безпезчними / prima.co.uk

Фахівці Американського коледжу торакальних лікарів назвали, які місця є найбільш безпечними для людей, а які потрібно обирати для людей з дітьми чи з гарним краєвидом.

Науковці встановили, що найнебезпечнішим місцем у літаку є місце біля вікна, пише Likar.info. Тому потрібно обирати місце біля проходу, яке є найбільш безпечним для здоров'я.

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Також це місце дозволить спокійно вставати або потягуватися, не турбуючи інших пасажирів, а також робити загальну розминку тіла.

Які місця у літаку є найбільш безпечними
Які місця у літаку є найбільш безпечними

Медики переконують, що під час перельоту кожні півгодини потрібно проходитися по салону. Мова йде про вправи, які зміцнюють тіло. Таке заняття захищає від двох серйозних небезпек, пов'язаних з перельотами – від тромбозу глибоких вен і закупорення тромбом легеневої артерії.

Для сну потрібно обирати місце спереду салону літака по боках. Якщо ж ви подорожуєте з дитиною, то купуйте місця біля перегородки, оскільки там є більше місця через відсутність перед нею крісел.

Купуйте місця біля перегородки, якщо ви подорожуєте з дитиною
Купуйте місця біля перегородки, якщо ви подорожуєте з дитиною

До того ж, відстань між рядами збільшується до хвоста літака. Для кіноманів не рекомендують вибирати місця в центральних рядах через те, що погано видно екран.

Обирати місця у хвості салону літака потрібно людям, які мають багаж з собою.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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