Вчені назвали напій, який добре знижує холестерин

Вчені-медики рекомендують регулярно вживати чай із засушених листочків гібіскуса – каркаде. Окрім своїх смакових якостей, він позитивно впливає на самопочуття людини.

Зі слів дослідників, каркаде ефективно впливає зниження холестерину та зайвої ваги, а також сприяє оздоровленню багатьох органів та систем, передає Diagnoz.

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Для діабетиків каркаде є порятунком, адже він регулює рівень холестерину у крові, запобігає стрибкам рівня цукру та сприяє якісному виведенню токсинів з печінки,

– констатують медики.

Каркаде містить багато вітаміну С і антиоксидантів, тож його корисно ще й вживати під час застуди чи запальних процесів. Окрім того, жінкам, у яких важко проходить менструальний цикл, каркаде допоможе відновити гормональний баланс.

Напій з гібіскуса допомагає людям із захворюваннями органів малого таза, сприяє зниженню тиску, скорочує ризик серцево-судинних захворювань.

Каркаде знижує рівень холестерину у крові