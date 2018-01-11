Вчені назвали найефективніші дієти: список

У наш час існують тисячі різних дієт, які пропонують швидкі та ефективні результати. Але не варто забувати, що ефективна дієта – це в першу чергу не та, яка позбавить вас 5 кілограмів за тиждень, а та, яка не нашкодить вашому здоров'ю та дозволить мати відмінну фізичну форму.

На сайті Національного інституту серця, легенів і крові NHLBI опубліковали доповідь експертів з U.S. News and World Report. Вчені проаналізували найбільш популярні дієти та склали список найбільш ефективних. До слова, головним принципом відбору була не різка втрата ваги, а позитивний вплив на організм.

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Дієта Dash

Перше місце в списку поділили дві дієти: популярна в США Dash (дієтичні підходи до припинення гіпертонії) і середземноморська. Основний принцип дієти Dash полягає в зниженні або повній відмові від солі, продуктів з високим вмістом насичених жирів і цукру. Головна мета такої системи харчування – зниження кров'яного тиску і рівня холестерину. Дієтологи заявляють, що Dash працює краще, ніж багато лікарських препаратів від гіпертонії, до того ж вона сприяє поступовому зниженню ваги.



Основні принципи дієти Dash

Основні принципи дієти Dash:

- обмеження прийому алкогольних напоїв;

- підвищення фізичної активності;

- обмеження споживання солі;

- адекватне споживання калію, магнію, кальцію;

- відмова від куріння;

- обмеження споживання жирів тваринного походження.

Середземноморська дієта

В основі такої системи харчування складні вуглеводи (булгур, коричневий рис, паста з твердих сортів пшениці, цільнозерновий хліб), овочі і фрукти, оливкова олія, горіхи, риба, м'ясо птиці (в обмежених кількостях). Дієта не виключає з раціону червоне м'ясо і солодощі, але необхідно вживати ці продукти в обмеженій кількості. Таке харчування допомагає знизити вагу, поліпшити роботу серця і мозку, запобігти розвитку діабету і навіть уникнути онкологічних захворювань.



Основні принципи середземноморської дієти

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Основні принципи середземноморської дієти:

- щоденно вживайте невелику кількість сиру та йогурту;

- раз на тиждень вживайте невелику кількість риби та курятини;

- споживайте якомога більше рослинної їжі, особливо овочів та фруктів;

- свіжі овочі подавайте як звичайний десерт;

- з'їдайте до 4 яєць на тиждень (включаючи ті, що використовуються у приготуванні страв та випічці);

- пересічне денне меню повинно складатися з 3 страв;

- пийте воду замість газованих напоїв;

- щоденно займайтеся спортом (прогулянки, біг тощо).

Гнучка вегетаріанська дієта

Прихильники гнучкою вегетаріанської дієти, за даними вчених, важать на 15% менше прихильників м'яса, а також вони менш схильні до інфарктів, діабету і раку, а також живуть в середньому на 3,6 роки довше. Дана система харчування закликає до відмови від м'яса, але допускає виключення, якщо все ж дуже хочеться (важливо прислухатися до потреб організму).



Гнучка вегетаріанська дієта допускає споживання м'яса

Головні принципи гнучкої вегетаріанської дієти:

- додайте в свій раціон продукти, які містять білок (не м'ясо). Наприклад, сочевицю, нут і сою з коричневим рисом і кінву;

- їжа повинна бути свіжою, відмовтесь від консерв і напівфабрикатів;

- розмір порції не повинен перевищувати 400 г для жінок і 500-600 г – для чоловіків;

- з вегетаріанством прекрасно поєднуються всі види спорту на витривалість, гімнастики типу йоги і пілатесу, а дещо гірше – класичні силові вправи.

Дієта тих, хто слідкує за вагою (weight watchers)

Дієта не вимагає кардинальної зміни харчових звичок. Основні принципи дієти: щодня записувати все, що було з'їдено, пити не менше 8 склянок рідини щодня, приймати мультивітаміни, з'їдати не менше п'яти найменувань овочів і фруктів, регулярно займатися фізичною активністю, слідувати програмі харчування (підбирається індивідуально).

Якщо відповідально підходити до вибору продуктів і харчуватися збалансовано, то ризик зірватися з дієти набагато менший, ніж при жорстких обмеженнях.



Основні продукти при дієті weight watchers