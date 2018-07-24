Вчені назвали небезпеку ароматизованих свічок

Запалювання ароматичних свічок є шкідливою для здоров'я звичкою – випари, які вони виробляють, є такими ж токсичними, як сигаретний дим.

Про це повідомили американські вчені, передає Zdorovia.

Часто люди посилюють дію ароматизованих свічок, зачинивши вдома всі вікна, аби запах не тікав з оселі.

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Спати у приміщенні з високою концентрацією у повітрі шкідливих речовин зі свічок може бути дуже небезпечно. Зокрема, страждають органи дихання – підвищується ймовірність розвитку астми. А ще через випари зростає ризик виникнення такого шкірного захворювання як екзема.

Та це стосується виключно свічок масового виробництва, які виготовляють з парафіну. Якщо свічки виготовлені з високоякісного бджолиного воску і сої – вони рідко провокують проблеми зі здоров'ям.

Ароматизовані свічки можуть спричинити розвиток астми

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