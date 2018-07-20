Вчені назвали небезпеку комп’ютерної томографії для дітей

Дослідники з Нідерландів припустили, що обстеження методом комп'ютерної томографії (КТ) можуть підвищувати ризик розвитку пухлин мозку у дітей.

У дослідженні взяли участь 168 тисяч дітей і підлітків до 18 років, пише журнал Journal of National Cancer Institute.

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Вони пройшли одну або кілька процедур комп'ютерної томографії в нідерландських лікарнях в період з 1979 по 2012 рік.

Вчені прийшли до висновку, що більш високі дози випромінювання, отримані при процедурах КТ, збільшували ризик розвитку пухлин мозку. Проте зв'язку між томографією і ймовірністю лейкемії вчені не виявили.



Вчені назвали небезпеку комп’ютерної томографії

У ході дослідження вчені зафіксували у 1,5% рази вищий ризик захворюваності різними типами раку мозку у дітей, ніж очікувалося.

У тих, хто отримував найвищі дози радіації (понад 120 mGy), ризик зростав у 2-4 рази в порівнянні з населенням в цілому.

До слова, американські науковці у результаті дослідів встановили сполуки, які здатні пригнічувати ріст і поширення раку.

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