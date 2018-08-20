Вчені назвали небезпеку популярних алкогольних напоїв
Група учених із США, Британії та Бразилії провела дослідження на рибах і з’ясувала, які популярні алкогольні коктейлі є найбільш небезпечними для здоров’я людини.
Медики провели експеримент на акваріумних рибок, серед яких посадили хижаків, йдеться у Journal pf Psychiatric Research.
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Вчені помістили "миролюбних" і небезпечних риб разом в кілька акваріумів, один з яких був наповнений звичайною водою, а інший - сумішшю з води, таурину й етилового спирту. Відомо, що таурин має тонізувальну дію, а етан має розслаблювальний ефект.
Вчені встановили, що у риб в "коктейлі" зменшувалася соціальна активність, у них була відсутня реакція на присутнього хижака.
Таким чином, таурин збільшує негативні ефекти від вживання алкоголю і робить піддослідних більш схильними до ризику через ослаблення почуття страху.
Висновок науковців такий: поєднання етанолу та таурину послаблюють відчуття страху.
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