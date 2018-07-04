Вчені назвали неефективний спосіб лікування чоловічого безпліддя

Лікарі часто приписують при чоловічому безплідді антиоксиданти, проте вчені довели, що такий спосіб лікування неефективний.

Такі висновки зробили науковці з Університету Північної Кароліни, пише Європейське товариство репродукції та ембріології людини.

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До цього вважалося, що антиоксиданти знижують окислювальний стрес та підвищують якість сперми.

У дослідженні взяли участь 174 пари. Чоловіки, які брали участь в експерименті, протягом трьох місяців вживали додатки, що містили вітаміни C, D3 і E, фолієву кислоту, цинк, селен і L-карнітин. Контрольна група приймала плацебо.

Вчені дослідили якість сперми до та після експерименту. За переконаннями науковців, сперматозоїди дозрівають впродовж 74 днів, тому ефект від вживання антиоксидантів повинен бути помітним через три місяці.

Проте науковці не виявили істотних відмінностей – у чоловіків не відрізнялися чисельність, форма, рухливість і фрагментація ДНК сперматозоїдів. Індекс фертильності в групі, що приймала додатки, становив 10,5%, а в контрольній - 9,1%.

Цей індекс не змінився після 6 місяців вживання додатків та плацебо.

Що таке антиоксиданти? Це речовини, які перешкоджають утворенню вільних радикалів в клітинах нашого організму. Антиоксиданти можуть бути як природного, так і штучного походження.