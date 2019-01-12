Вчені назвали неочікувану користь фаст-фуду

Американські психологи з'ясували, що люди швидше віддадуть перевагу здоровій їжі, якщо побачать поруч з нею шкідливу .

Про це йдеться в дослідженні, яке опубулікували в науковому журналі Psychological Science.

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В ході експерименту 79 добровольців повинні були оцінити користь і смакові якості продуктів, а потім вибрати один з них. Половині учасників перед початком експерименту розповідали про користь здорового харчування, а іншій половині – про смакові якості їжі. Учасникам запропонували як здорову їжу (наприклад, тунець або грейпфрут), так і шкідливу (шоколадний батончик, печиво).



Корисна їжа виявилася бажаною в оточенні шкідливої

Спочатку випробовуваних попросили поставити кожному продукту оцінку від 1 до 5 за двома показниками: користь і смак. Потім продукти перемішали і показували в різних поєднаннях. Вчені не тільки записали вибір героїв дослідження, а й зафіксували за допомогою айтрекера рух очей в сторону певних продуктів. У більшості випадків учасники вибирали з представлених продуктів той, що вважали смачніше.

Цікаво, що в тому випадку, коли корисну їжу пропонували разом зі шкідливою (але смачною), то учасники дивилися на здорові продукти довше і вважали їх кращими на 30% частіше, ніж тоді, коли корисну їжу показували в оточенні інших корисних продуктів. Це поведінка не залежало від того, в якій групі учасники виявилися спочатку.

Як підкреслює видання, результати дослідження можуть взяти на замітку ресторани і магазини, де корисна їжа найчастіше розташована окремо від шкідливої. На думку авторів роботи, щоб змінити харчові звички людей, досить поєднувати корисну і шкідливу їжу: наприклад, розташувати на полиці зі снеки не тільки чіпси, але і нарізану моркву.

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