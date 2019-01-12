21:23
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Вчені назвали неочікувану користь фаст-фуду

      723 Читать новость на русском
      Фаст-фуд допоміг добровольцям правильно харчуватися
      Фаст-фуд допоміг добровольцям правильно харчуватися / pixabay.com

      Американські психологи з'ясували, що люди швидше віддадуть перевагу здоровій їжі, якщо побачать поруч з нею шкідливу .

      Про це йдеться в дослідженні, яке опубулікували в науковому журналі Psychological Science.

      Читайте також: Як боротися з переїданням після свят

      В ході експерименту 79 добровольців повинні були оцінити користь і смакові якості продуктів, а потім вибрати один з них. Половині учасників перед початком експерименту розповідали про користь здорового харчування, а іншій половині – про смакові якості їжі. Учасникам запропонували як здорову їжу (наприклад, тунець або грейпфрут), так і шкідливу (шоколадний батончик, печиво).

      Здорова їжа
      Корисна їжа виявилася бажаною в оточенні шкідливої

      Спочатку випробовуваних попросили поставити кожному продукту оцінку від 1 до 5 за двома показниками: користь і смак. Потім продукти перемішали і показували в різних поєднаннях. Вчені не тільки записали вибір героїв дослідження, а й зафіксували за допомогою айтрекера рух очей в сторону певних продуктів. У більшості випадків учасники вибирали з представлених продуктів той, що вважали смачніше.

      Цікаво, що в тому випадку, коли корисну їжу пропонували разом зі шкідливою (але смачною), то учасники дивилися на здорові продукти довше і вважали їх кращими на 30% частіше, ніж тоді, коли корисну їжу показували в оточенні інших корисних продуктів. Це поведінка не залежало від того, в якій групі учасники виявилися спочатку.

      via GIPHY

      Як підкреслює видання, результати дослідження можуть взяти на замітку ресторани і магазини, де корисна їжа найчастіше розташована окремо від шкідливої. На думку авторів роботи, щоб змінити харчові звички людей, досить поєднувати корисну і шкідливу їжу: наприклад, розташувати на полиці зі снеки не тільки чіпси, але і нарізану моркву.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
       29 березня 2018 , 06:09
      Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
       12 березня 2018 , 18:23
      У Луганську пролунав вибух
       22 листопада 2017 , 22:18
      Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
       12 листопада 2017 , 17:42
      У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
       24 січня 2018 , 21:00
      Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
       4 лютого 2018 , 17:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук