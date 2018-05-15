Вчені назвали неочікувану користь від алкоголю

Британські вчені встановили, що невеликі дози алкоголю допомагають знизити споживання алкоголю і зменшити число передчасних смертей, які пов'язані з надмірним його споживанням.

Дослідження, яке складається з двох частин, взяли участь 278 людей, пише MedicalXpress.

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Кожен доброволець міг замовляти стільки алкоголю, скільки хотів.

Вчені встановили, що учасники, які замовляли невеликі порції, вживали менше алкоголю під час одного сеансу, ніж ті, яким подали стандартні порції.



Згідно з їхніми висновками, скорочення спиртних напоїв на 25% у барах і ресторанах, може призвести до зменшення кількості смертей у Великобританії на 5-12%.

Таким чином, чим менша порція, тим менше людина вживає спиртних напоїв.

До слова, американські вчені переконують, що алкоголь значно погіршує якість сексу. Все тому, що вживання спиртних напоїв – це популярна причина еректильної дисфункції у чоловіків.