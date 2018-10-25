Вчені назвали неочікувану шкоду низьких температур

Шведські вчені провели дослідження та встановили, що температура повітря нижче нуля градусів Цельсія може стати фактором, що підвищує ризик серцевого нападу.

Про це інформує Daily Mail.

Читайте також: Як максимально продовжити життя людям з хворобами серця

У досліджені взяли участь 280 тисяч людей віком від 50 до 89 років. Вчені розглянули вплив температури та поганої екології на виникнення серцевих нападів.

У 274 тисяч випадків науковці підтвердили зв’язок між виникнення серцевих нападів та низькими температурами.

З'ясувалося, що при температурі нижче нуля за Цельсієм серцевий напад в учасників діагностували частіше на 10%. При цьому потепління до +3-4 градусів за Цельсієм, навпаки, скорочувало частоту звернення людей з серцевими захворюваннями за медичною допомогою.

А от довести зв'язок зростання випадків серцевого нападу зі станом екології, науковці не змогли.

Висновок дослідників: температура повітря нижче нуля градусів Цельсія збільшує ризик серцевих нападів на 10%.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.