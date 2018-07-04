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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вчені назвали несподівану причину "букету" небезпечних хвороб у чоловіків

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Вчені назвали несподівану причину "букету" небезпечних хвороб
Вчені назвали несподівану причину "букету" небезпечних хвороб / dobryjlikar.com

Розвиток низки хронічних небезпечних захворювань може спровокувати недостатнє вироблення чоловічого статевого гормону тестостерону.

Про це заявили американські дослідники з Мічиганського університету, передає "Обозреватель".

Дефіцит тестостерону зустрічається у 22% молоді, 36% людей середнього віку і 35% старших. Такі дані науковці отримали, проаналізувавши історії хвороби кількох тисяч американців з трьох вікових груп (молодих, зрілих і літніх).

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Дефіцит чоловічого статевого гормону є більш поширеним явищем, ніж вважалося досі. Брак тестостерону може негативно позначатися і на поведінці чоловіків, роблячи їх нервовими, метушливими, схильними до частих нападів поганого настрою.

Дефіцит цього гормону може призвести до розвитку таких захворювань як артрит, цукровий діабет, гіпертонія, інсульт, інфаркт та депресія

Ми вивчали випадки мультиморбідності – наявності двох і більше хронічних захворювань у добровольців. З'ясувалося, що брак тестостерону веде до мультиморбідності у представників сильної статі різного віку,
– зазначили вчені.

Дефіцит тестостерону часто пов'язаний з недостатньою фізичною активністю і ожирінням. Зокрема, якщо вага чоловіка на 30% перевищує норму, його ендокринна система починає нарощувати вироблення жіночого гормону естрогену. Звідси – підвищена примхливість, образливість та зміни у фігурі.

Негативно на вироблення тестостерону впливає зловживання алкоголем, хронічний простатит, прийом деяких ліків, вегетаріанство і раціон харчування з недостатнім рівнем жирів.

"Чоловікам потрібно регулярно вимірювати рівень тестостерону. Зниження рівня цього гормону часто відбувається абсолютно непомітно, приводячи і до плавного погіршення стану здоров'я в цілому, і до збільшення ризику хронічних хвороб", – констатували дослідники.

Збільшити його кількість в організмі можна за допомогою фізичних навантажень.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Медицина
Джерело: 24 Канал
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