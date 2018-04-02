Вчені назвали незвичну причину здорового серця

Оптимістичні люди, які перебувають у гарному настрої, менше схильні до ризику серцево-судинних захворювань.

До такого висновку дійшли американські вчені, йдеться у статті на BMJ Open.

Читайте також: 7 простих способів змусити себе почати займатися спортом

Для наукової роботи експерти проаналізували дані про 4,9 тисячі жителів США латиноамериканського походження. Науковці вважають, ця група найбільш вразлива, оскільки не всі знають англійську, а знайти іспаномовного лікаря буває нелегко.

Усіх учасників розділили на групи в залежності від індексу маси тіла, рухливості, рівня глюкози в плазмі, кров'яного тиску.

Рівень оптимізму у добровольців вимірювали за допомогою спеціального тесту.

Як виявили вчені, оптимістичні люди значно рідше скаржаться на проблеми з серцем.

За словами авторів дослідження, до теперішнього часу немає чіткої інформації про зв'язок між психологічним станом і станом серця. Однак проведений експеримент показує таку залежність.