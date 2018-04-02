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Вчені назвали незвичну причину здорового серця

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Люди у гарному настрої, мають більш здорове серце
Люди у гарному настрої, мають більш здорове серце / Critical Vitamins

Оптимістичні люди, які перебувають у гарному настрої, менше схильні до ризику серцево-судинних захворювань.

До такого висновку дійшли американські вчені, йдеться у статті на BMJ Open.

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Для наукової роботи експерти проаналізували дані про 4,9 тисячі жителів США латиноамериканського походження. Науковці вважають, ця група найбільш вразлива, оскільки не всі знають англійську, а знайти іспаномовного лікаря буває нелегко.

Усіх учасників розділили на групи в залежності від індексу маси тіла, рухливості, рівня глюкози в плазмі, кров'яного тиску.

Рівень оптимізму у добровольців вимірювали за допомогою спеціального тесту.

Як виявили вчені, оптимістичні люди значно рідше скаржаться на проблеми з серцем.

За словами авторів дослідження, до теперішнього часу немає чіткої інформації про зв'язок між психологічним станом і станом серця. Однак проведений експеримент показує таку залежність.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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