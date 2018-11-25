Вчені назвали нову небезпеку нічної роботи

Переривчастий графік значно підвищує ризик розвитку діабету другого типу. Максимальної небезпеку наражаються жінки, що чергують денні та нічні зміни.

Про це повідомляють вчені Гарвардського університету.

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Вони проаналізували дані кількох довгострокових досліджень, присвячених здоров'ю медперсоналу, який працює в лікарні цілодобово.

Дослідження охопили 143 410 медсестер, у 10 915 з них було виявлено діабет другого типу. За кожні п'ять років роботи в переривчастому графіку ймовірність розвитку цього захворювання зростала на третину.

Значно погіршували ситуацію шкідливі звички. Куріння, надмірна вага, неправильне харчування і відсутність спорту підвищували ризик діабету ще в 2,3 рази.

Вчені припустили, що змінна робота викликає порушення природних циркадних ритмів в організмі, а це, в свою чергу, веде до гормонального дисбалансу. Також нездоровий спосіб життя може негативно впливати на корисні бактерії в кишечнику.

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