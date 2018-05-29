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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вчені назвали оптимальну кількість дітей для здоров’я жінки

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Для жінки ортимально народжувати від 2 до 4 дітей
Для жінки ортимально народжувати від 2 до 4 дітей / mamovediya.com.ua

Ізраїльські вчені у ході дослідження дійшли до висновку, що народжувати від 2 до 4 дітей буде оптимальним для здоров’я жінки.

Таке заявили професора Урі Ельхалаль і Менахем Фрідлендер з відділу клінічних патологій вагітності при єрусалимській лікарні "Адаса Ейн-Керем", пише "Наша мама".

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Науковці спостерігали за 45 тисячами породіллями впродовж 37 років. Вони виявили, що ризик передчасної смерті у жінок, які народили одну дитину, становив 3,7%. Цей показник сягав 13,5% у тих, хто мав від 5 до 9 дітей.

Лише ті матері, які мали 2-4 дітей ризик смерті виявився мінімальним.

Вчені зазначили, що багатодітні матері більше страждали на такі захворювання як рак, діабет, захворювання серцево-судинної системи. Щоправда, зв'язок між кількістю дітей та розвитком хвороб вчені не виявили.

До слова, післяпологова депресія у жінки може дати серйозне ускладнення – психоз. І такий стан може бути небезпечним як для малюка, так і для матері та близького оточення.

Теги: Здорове життя Здоров'я Вагітність і діти Діти дослідження
Джерело: 24 Канал
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