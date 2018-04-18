Вчені назвали плоди, вживання яких корисне для серця

Регулярне вживання горіхів є корисним для серця – це може знизити ризик розвитку фібриляції передсердь та серцевої недостатності.

Про це повідомляє EurekAlert.

Науковці під час дослідження встановили, що вживання горіхів знижує ризик серцевого нападу, серцевої недостатності, фібриляції передсердь та аневризми черевної аорти.

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Вживання горіхів від одного до трьох разів на місяць знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 3%, а споживання цих плодів раз або двічі на тиждень знижує ризик на 12%, від трьох і більше разів на тиждень – на 18%.

Зазначимо, в дослідженні, яке тривало протягом 17 років, взяло участь 60 тисяч жителів Швеції у віці від 45 до 83 років.