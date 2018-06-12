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Вчені назвали популярні продукти, які захистять від небезпечних хвороб

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Яйця знижують ризик розвитку діабету
Яйця знижують ризик розвитку діабету / unsplash.com

Науковці з США провели ряд досліджень і встановили, які продукти можуть зменшити ризик розвитку діабету, серцевих хвороб та хвороби Паркінсона.

Дослідники з’ясували, що щоденне вживання яєць протягом 12 тижнів значно знижує ймовірність розвитку діабету, при цьому не змінюється рівень холестерину в крові, пише News Medical.

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Експеримент проводили за участю людей, які страждають на ожиріння або мають зайву вагу. У людей, які щодня вживали яйця, були високі показники цукру в крові натщесерце та резистентність до інсуліну, ніж в інших учасників.

Вчені встановили, що вживання молочних продуктів знижує ризик розвитку колоректального раку – злоякісні пухлини товстого кишечника та прямої кишки. Продукти з низьким вмістом жиру (йогурт) або ферментовані продукти сприяли профілактиці цього виду онкозахворювань.

Листові овочі та ягоди сприяли зниженню ризику розвитку хвороби Паркінсона. У дослідженні взяло участь 706 добровольців. Вживання цих продуктів може уповільнити прогресування цієї хвороби.

Інше дослідження показує, що компоненти, які містяться у їстівних грибах, борються з запальними процесами та реакціями.

Вчені також дослідили, що у людей, які вживають три або більше чашок кави на день знижується ризик госпіталізації, який пов’язаний з печінкою. Тобто кавомани мають менший ризик захворювання печінки ніж ті, хто не вживає цей напій.

Нормалізують рівень цукру в крові горіхи пекан, вони показали кращі показники резистентності до інсуліну через чотири тижні вживання продукту. Їх денна доза становила 42 грами.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання Діабет Онкозахворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
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