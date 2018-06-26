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Вчені назвали популярний алкогольний напій, який робить жінок щасливими

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Біле вино робить жінок щасливішими
Біле вино робить жінок щасливішими / Фото з відкритих джерел

Науковці стверджують, що випитий келих вина у день позитивно впливає на діяльність всього організму людини, а вживання білого вина дозволяє жінкам почувати себе набагато щасливішими.

До такого висновку дійшли іспанські вчені з Мадридського політехнічного університету після проведення експериментів, пише The Sun.

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Так, науковці провели дослідження за участю понад 200 жінок, яким пропонували дегустувати зразки кількох видів вина. Після цього вчені спостерігали за емоційним станом представниць прекрасної статі.

З'ясувалося, що споживання білого вина дозволяє жінкам відчувати набагато більше виражені щасливі емоції.

У жінок піднімався настрій, вони відчували радість і прилив сил. Абсолютно протилежний ефект викликала дегустація червоного вина: після його вживання спостерігалося відчуття провини і агресивність,
– розповіли автори експерименту.

Окрім того, дослідження показали, що жінки у ролі дегустаторів вина перевершують чоловіків і краще розбираються в смаку напою.

via GIPHY

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Алкоголь дослідження
Джерело: 24 Канал
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