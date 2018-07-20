Вчені назвали предмети, які небезпечні для вагітних і дітей

Американські науковці у ході дослідів назвали предмети, які здатні негативно вплинути на розвиток мозку дитини.

Причиною цього можуть бути фталати, пише The Daily Mail.

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Вони є у пластикових харчових контейнерах та духах.

Експеримент проводили на тваринах. Вагітним і годуючим самкам мишей дати печиво з фталатами. Після того, як потомство виростало, вчені проаналізували їхній мозок. Науковці підрахували нейрони і синапси (місця зв'язку нейронів) в префронтальній корі головного мозку. Ця зона пов’язана з плануванням, контролем імпульсів.

У тварин, які під час вагітності мали контакт з фталатами, було менше число нейронів і синапсів. Проте науковці запевняють, що повністю уникнути контакту з кислотою практично неможливо.

До слова, лікар-невролог Олексій Сіделковскій назвав умови, які зможуть знизити ризик виникненняхвороби Альцгеймера або уповільнити її.