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Вчені назвали предмети, які небезпечні для вагітних і дітей

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Духи та пластикові харчові контейнери небезпечні для вагітних і дітей
Духи та пластикові харчові контейнери небезпечні для вагітних і дітей / kingswalk.co.uk

Американські науковці у ході дослідів назвали предмети, які здатні негативно вплинути на розвиток мозку дитини.

Причиною цього можуть бути фталати, пише The Daily Mail.

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Вони є у пластикових харчових контейнерах та духах.

Експеримент проводили на тваринах. Вагітним і годуючим самкам мишей дати печиво з фталатами. Після того, як потомство виростало, вчені проаналізували їхній мозок. Науковці підрахували нейрони і синапси (місця зв'язку нейронів) в префронтальній корі головного мозку. Ця зона пов’язана з плануванням, контролем імпульсів.

via GIPHY

У тварин, які під час вагітності мали контакт з фталатами, було менше число нейронів і синапсів. Проте науковці запевняють, що повністю уникнути контакту з кислотою практично неможливо.

До слова, лікар-невролог Олексій Сіделковскій назвав умови, які зможуть знизити ризик виникненняхвороби Альцгеймера або уповільнити її.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Вагітність і пологи
Джерело: 24 Канал
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