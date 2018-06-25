Вчені назвали приємну процедуру, яка захистить серце та судини
Японські дослідники встановили кількість гарячих ванн на тиждень, які здатні запобігти ризику розвитку інсульту та інфаркту.
Такий ефект можна досягти, приймаючи 5 гарячих ванн, пише Daily Mail.
Читайте також: 5 продуктів, які збережуть здоров’я серця
Вчені з Ehime University дослідили показники 900 осіб, які приймали ванни у середньому протягом 12 хвилин. Вони вимірювали артеріальний тиск, товщину стінок сонної артерії, концентрацію в крові деяких гормонів і інші показники стану організму.
Максимально оздоровитися можна при температурі води 41°C. Дослідники встановили, щоб захистити серце від інфаркту, а судини від інсульту можна, якщо приймати п’ять гарячих ванн.
Науковці пояснюють це тим, що гаряча вода покращує кровопостачання серця і знижує артеріальний тиск і пригноблює процеси, в результаті яких стінки артерій стають жорсткими.
Люди, які регулярно приймають гарячі ванни, менше страждають від стресу і частіше правильно харчуються.
До слова, науковці провели спостереження і встановили, що значно підвищує шанси померти від хвороб серця та судин.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.