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Вчені назвали приємну процедуру, яка захистить серце та судини

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Гаряча ванна захистить серце та судини
Гаряча ванна захистить серце та судини / magazine.mediamarkt.nl

Японські дослідники встановили кількість гарячих ванн на тиждень, які здатні запобігти ризику розвитку інсульту та інфаркту.

Такий ефект можна досягти, приймаючи 5 гарячих ванн, пише Daily Mail.

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Вчені з Ehime University дослідили показники 900 осіб, які приймали ванни у середньому протягом 12 хвилин. Вони вимірювали артеріальний тиск, товщину стінок сонної артерії, концентрацію в крові деяких гормонів і інші показники стану організму.

Максимально оздоровитися можна при температурі води 41°C. Дослідники встановили, щоб захистити серце від інфаркту, а судини від інсульту можна, якщо приймати п’ять гарячих ванн.

Науковці пояснюють це тим, що гаряча вода покращує кровопостачання серця і знижує артеріальний тиск і пригноблює процеси, в результаті яких стінки артерій стають жорсткими.

via GIPHY

Люди, які регулярно приймають гарячі ванни, менше страждають від стресу і частіше правильно харчуються.

До слова, науковці провели спостереження і встановили, що значно підвищує шанси померти від хвороб серця та судин.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Серцево-судинні захворювання Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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