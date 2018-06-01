Вчені назвали продукт, який покращить роботу кишечника

Іспанські вчені провели дослідження і встановили, що звичайна дешева томатна паста та томатний соус може покращити роботу кишечника.

Вини переконані, що вживання таких продуктів значно корисніші, ніж свіжі помідори, йдеться у журналі Journal of Functional Foods.

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Вчені зазначають, що томатні соуси та пасти багаті на антиоксиданти, завдяки чому їжа краще перетравлюється та покращується робота органу.

Науковці вивчали взаємодію кишкових бактерій Lactobacillus reuteri та антиоксидантів.

Окрім цього, помідори містять пігмент під назвою лікопін - антиоксидант, який допомагає захистити клітини від факторів. Крім того, у цих рослин є пробіотичні властивості, тобто вони можуть підвищити активність здорових бактерій в кишечнику.

До слова, вчені встановили, який продукт може зупинити ожиріння, а також серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та навіть деякі види онкозахворювань.