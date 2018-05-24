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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вчені назвали продукт, який позбавить від передчасної смерті

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Яйця позбавлять від передчасної смерті
Яйця позбавлять від передчасної смерті / unsplash.com

Китайські вчені у ході досліджень встановили, що вживання одного яйця на день може зменшити ризик серцево-судинних захворювань та передчасної смерті.

У експерименті China Kadoorie Biobank взяли участь понад 500 тисяч осіб віком від 30 до 79 років, пише MedicalXpress.

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Дослідження тривало 4 роки. Усі учасники повідомляли, як часто вони вживали яйця на день.

Вчені встановили, що у людей, які регулярно вживали цей продукт, значно знизився рівень захворювань серцево-судинної системи. Вони набагато рідше страждали на серцеві хвороби, а також збільшилася тривалість життя у порівнянні з тими, хто вживав яйця рідше.

Також ризик виникнення геморагічного інсульту у людей, які часто вживали цей продукт, був на 26% нижче, а рівень передчасної смерті знизився на 18%.

До слова, науковці провели дослідження і встановили, що йогурт володіє протизапальними властивостями.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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