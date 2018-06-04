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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Вчені назвали продукти, які покращують здоров’я діабетиків

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Миндаль покращує здоров’я діабетиків
Миндаль покращує здоров’я діабетиків / unsplash.com

Канадські вчені встановили, що щоденне вживання горіхів може покращити здоров’я людей, які страждають на діабет другого типу.

Результати одного з найбільших досліджень впливу горіхів на стан здоров’я діабетиків опублікували у науковому журналі "Diabetologia".

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Науковці встановили, що приблизно 60 грамів заміняють в раціоні частину вуглеводів. Така порція горіхів покращує глікемічний контроль і показники ліпідів в крові до рівня незалежних від інсуліну серед пацієнтів з діабетом другого типу.

Покращити такі показники можуть волоські горіхи, мигдаль, кеш'ю, фісташки, арахіс та інші.

Волоські горіхи покращують здоров’я діабетиків

Впродовж трьох місяців вчені тримали 117 діабетиків на 3 різних дієтах. Перша дієта містила у собі харчові додатки з розрахунку 75 грамів суміші горіхів, друга – 38 грамів суміші горіхів і половинку маффіну з цільнозернової пшениці, а третя дієта складалася з повноцінної порції маффіна.

Усі дієти містили однакову кількість калорій, проте завдяки горіхам в організмі було більше здорових ненасичених кислот та менше вуглеводів.

Фото: Unsplash.

До слова, вчені з Бразилії провели дослідження і встановили, що періодичне голодування може погіршити роботу підшлункової залози та збільшити ризик розвитку діабету.

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Теги: Лікування Здорове життя Здоров'я дослідження Діабет
Джерело: 24 Канал
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