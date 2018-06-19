Вчені назвали продукти, які спричиняють стрес

Американські дослідники встановили, що вживання насичених жирів у дитячому та підлітковому віці збільшують ризик розвитку стресу та депресії у дорослому житті.

Так продукти знижують здатність організму боротися зі стресом, інформує ScienceDaily.

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Експеримент проводився на мишах, їх годували їжею з високим вмістом насичених жирів. Вчені дійшли до висновку, що миші були більше схильні до стресу.

Вчені також встановили, що чим більше фаст-фуду та смажених страв діти чи підлітки їдять, тим гірше вони можуть впоратися зі стресовими ситуаціями, занепокоєнням та тривогою у дорослому житті.

До насичених жирів можна віднести маргарин, тваринні жири та рослинні олії – пальмова та кокосова.