Вчені назвали продукти, які зменшать рівень тривоги в організмі

Люди, які вживають більше продуктів у природному вигляді, мають більший рівень психічного благополуччя.

Такий висновок зробили новозеландські вчені з Університету Отаго, пише Medscape.

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Науковці проаналізували стан психічного і фізичного здоров'я людей у віці від 18 до 25 років. Також вони врахували переваги добровольців в їжі, їхній рівень фізичної активності і соціально-економічний статус.



Результати дослідження показали, що люди, які більше вживають продукти у сирому вигляді, не страждають так від занепокоєння, ніж ті, що споживають продукти уже обробленими. За словами вчених, такі продукти добре впливають на психічне благополуччя.



Вчені назвали 10 продуктів, які найбільше споживали люди з високим рівнем психічного благополуччя.



До цього списку увійшли свіжі ягоди, огірки, ківі, морква, банани, яблука, цитрусові, листова зелень темного кольору, грейпфрут і салат.





Особливо вчені відзначили позитивний вплив грибів, селери, капусти, помідорів та червоній цибулі.

До слова, за словами експертів з правильного харчування, сніданок – головний і найменш обмежений прийом їжі, оскільки в цей час людина може дозволити собі висококалорійні продукти. Однак дієтологи наголошують, що в цьому правилі є певні застереження.