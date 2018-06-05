Вчені назвали простий спосіб визначити дві небезпечні хвороби

Науковці знайшли спосіб виявити такі захворювання як Паркінсона і Альцгеймера. Для цього користувачам комп'ютерів достатньо уважно стежити за курсором миші.

Про це повідомили дослідники з "Microsoft" і Університету Дьюка в Північній Кароліні, пише The Wall Street Journal.

Зокрема, тремтячий курсор мишки, повільна прокрутка сторінок на комп'ютері та повторний пошук інформації в інтернеті можуть бути ранніми ознаками хвороб Паркінсона та Альцгеймера.

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Вони проаналізували дані понад 31 мільйонів жителів США, які використовують пошукову систему "Bing". З них обрали 703 людини, які потенційно страждають від хвороби Паркінсона.

Тепер дослідники планують порівняти онлайн-активність обраних людей з діяльністю добровольців, у яких вже підтверджено діагноз.

Дана технологія допомагає виявляти хвороби без додаткового обладнання. Адже в розрахунок можна брати дані за тривалий період часу. Це дозволяє вивчати проблему в динаміці, що дає лікарям більше впевненості при визначенні діагнозу.

Що таке хвороба Альцгеймера? Це один з різновидів деменції (синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку), що уражає одного з 20 людей у віці понад 65 років.

Що таке хвороба Паркінсона?Так званий тремтливий параліч — це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, притаманне особам літнього віку, особливо тим, які хронічно отримували травми ЦНС (парашутисти, військовослужбовці, спортсмени та інші). Сучасна медицина поки не може вилікувати захворювання або сповільнити його прогресування.