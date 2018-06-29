Вчені назвали простий спосіб зменшити смертність

Пацієнти, які звертаються до одного і того ж лікаря, мають нижчий рівень смертності.

Про це заявили дослідники Університету Ексетер у Великобританії, передає ВВС.

Як показали результати 22 досліджень у різних країнах світу (Британія, Франції, США, Канада, Південна Корея) людський аспект медичної практики є "потенційно рятівним", але ним нехтують.

Читайте також: У МОЗ назвали шкідливу звичку, небезпечнішу за наркотики

Тобто для пацієнта дуже важливо, коли він бачить саме "свого" лікаря. Особливо корисно це для пацієнтів з хронічними хворобами та тривалими проблемами з психічним здоров'ям.

Контакт з одним і тим же лікарем протягом 2 років призводить до меншої кількості смертей.

Довгострокове лікування відбувається, коли пацієнт і лікар постійно зустрічаються і знайомі одне з одним. Це призводить до кращого спілкування, задоволення пацієнта, дотримання медичних порад та зменшення використання лікарняних послуг,

– зазначив професор Філіп Еванс з Ексетерського університету.

Додамо, за результатами 2015 року Україна посіла друге місце за коефіцієнтом смертності у світі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.