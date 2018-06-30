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Вчені назвали секрет ідеального сну

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Секрет ідеального сну
Секрет ідеального сну / unsplash.com

Якісний сон – це не випадковість. Аби за ніч вдалось добре виспатись та набратись сил на повий день, треба спати в непроглядній темряві.

Зі слів вчених, саме освітлення, особливо, якщо штучне, призводить до проблем зі сном, передає Мaximum.

Людині потрібно спати у цілковитій темряві, тому що так влаштований її організм. Навіть в давнину люди лягали спати з заходом Сонця, а вставали зі сходом, і вони навіть не підозрювали про принципи сну, адже це було інстинктом.

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На через процес еволюції люди винайшли штучне освітлення, чим серйозно собі нашкодили. Під час досліджень науковці з'ясували, що навіть при найменшому натяку на промені сонця в людському організмі відбувається порушення синтезу мелатоніну.

Це з'єднання відповідає за регуляцію добових ритмів, вироблення мелатоніну повинне проходити в повній темряві.

І цьому синтезу може перешкодити навіть світло вуличного ліхтаря, яке світить у вікно. Те ж саме стосується увімкнених поруч гаджетів та інших джерел світла. Тому якщо ви хочете краще виспатись – робіть це у повній темряві.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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