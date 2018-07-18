Вчені назвали щоденний процес, від якого можна сп’яніти

Після нового дослідження науковці з’ясували, що одна зі ста людей може сп’яніти від прослуховування музики. Це ж стосується певних звуків та навіть людського голосу.

Про таке сенсаційне дослідження розповіли у Nature.

Вчені з Університету Юти, Школи медицини університету Джонса Хопкінса та Університету Міссісіпі пояснили, що певні звукові ефекти здатні викликати запаморочення, нудоту і втрату рівноваги.

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Така незвична реакція на звукові подразники може бути пов’язана з дегісценцією півколових каналів – вродженою патологією внутрішнього вуха. Приблизно в одної із сотні людей у внутрішньому вухові відсутня кісткова стінка, або ж вона зовсім тонка, через що внаслідок певних процесів в організмі люди можуть відчувати запоморочення або "оп’яніння" від прослуховування музики.