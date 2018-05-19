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Вчені назвали смачний продукт з протизапальними властивостями

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Йогурт володіє протизапальними властивостями
Йогурт володіє протизапальними властивостями / Фото з вільних джерел

Науковці провели дослідження і встановили, що йогурт володіє протизапальними властивостями.

У дослідженні взяли участь 120 жінок, які перебувають у періоді пременопаузи, половина з яких страждала на ожиріння, пише Medical News Today.

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Перша група досліджуваних вживала щодня 340 грамів йогурту впродовж 9 тижнів. Друга група жінок включала у раціон молочний пудинг замість йогурту. Впродовж експерименту науковці збирали зразки крові та проводили аналіз на наявність ендотоксинів і маркерів запалення.

Результати дослідження показали, що у першої групи жінок був значно нижчий ряд запальних маркерів, таких як TNF-альфа (ФНП, фактор некрозу пухлини-альфа), ніж у тих, хто не вживав йогурт.

Також у людей, які вживали цей напій і страждали на ожиріння, швидше знижувався рівень глюкози в крові. Це свідчить про покращення метаболізму глюкози.

До слова, ожиріння – це серйозне захворювання, яке завдає шкоди усім органам та системам в організмі. Це може спричинити серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та навіть деякі види онкозахворювань.

Що таке запалення? Це складна захисна реакція організму на дію шкідливих агентів, а також через захворювання. З запаленням також пов'язують психічні захворювання, такі як депресія і шизофренія.

Теги: LifeStyle Лікування Здорове харчування Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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