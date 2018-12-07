Вчені назвали спосіб прискорити метаболізм

Обмін речовин – фактор, що визначає самопочуття людини та грає важливу роль у боротьбі за стрункість.

Американські вчені з медцентру Техаського університету назвали спосіб, який допоможе прискорити метаболізм, пише MedicalExpress.

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Дослідники спостерігали за мишами, які три рази "бігали" в колесі за 20 хвилин. Виявилося, що фізичні навантаження призводили до зниження апетиту, яке тривало до 6 годин.

Як пояснюють вчені, тренування затримує нейрони AGRP, які гальмують метаболізм, і прискорюють нейрони POMC, відповідальні за зниження апетиту і спалювання енергії.

Вчені виявили, що ефект від одного тренування може зберігатися до 2 днів. Та його можна продовжити, займаючись спортом частіше.

Висновок фахівців: навіть одноразове тренування помірної інтенсивності прискорює обмін речовин.



Одноразове тренування помірної інтенсивності прискорює обмін речовин

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