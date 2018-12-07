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      Вчені назвали спосіб прискорити метаболізм

      1086 Читать новость на русском
      Як прискорити метаболізм
      Як прискорити метаболізм / shape.com

      Обмін речовин – фактор, що визначає самопочуття людини та грає важливу роль у боротьбі за стрункість.

      Американські вчені з медцентру Техаського університету назвали спосіб, який допоможе прискорити метаболізм, пише MedicalExpress.

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      Дослідники спостерігали за мишами, які три рази "бігали" в колесі за 20 хвилин. Виявилося, що фізичні навантаження призводили до зниження апетиту, яке тривало до 6 годин.

      via GIPHY

      Як пояснюють вчені, тренування затримує нейрони AGRP, які гальмують метаболізм, і прискорюють нейрони POMC, відповідальні за зниження апетиту і спалювання енергії.

      Вчені виявили, що ефект від одного тренування може зберігатися до 2 днів. Та його можна продовжити, займаючись спортом частіше.

      Висновок фахівців: навіть одноразове тренування помірної інтенсивності прискорює обмін речовин.

      Одноразове тренування помірної інтенсивності прискорює обмін речовин
      Одноразове тренування помірної інтенсивності прискорює обмін речовин

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Шлунково-кишковий тракт дослідження
      Джерело: 24 Канал
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