Вчені назвали спосіб знизити ризик розвитку раку грудей

Тривалий інтервал між останнім прийомом їжі і сном знижує ризик розвитку раку молочної та передміхурової залоз.

Про це заявили іспанські вчені Глобального інституту здоров'я у Барселоні, пише EurekAlert!.

Вони провели аналіз понад 1200 випадків захворювання раку грудей та понад 600 випадків передміхурової залози.

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Серед учасників дослідження було проведено опитування, де, зокрема, їх запитували про час сну і прийому їжі.

З'ясувалось, що у тих, хто лягав спати через дві години після вечері, ризик розвитку злоякісних пухлин зменшувався на 20% в порівнянні з тими, у кого сон починався відразу після останнього прийому їжі.

Такий же ефект науковці спостерігали у тих добровольців, які вечеряли до 21:00 у порівнянні з тими, хто їв після 22:00. На думку експертів, головну роль у такому результаті відіграють циркадні ритми людини. Результати дослідження можуть допомогти суттєво зменшити ризик захворювань на рак грудей та передміхурової залози.

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