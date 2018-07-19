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Телеканал новин 24 Новини Медицина

Вчені назвали спосіб знизити ризик розвитку раку грудей

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Як знизити ризик розвитку раку грудей
Як знизити ризик розвитку раку грудей / ua-reporter.com

Тривалий інтервал між останнім прийомом їжі і сном знижує ризик розвитку раку молочної та передміхурової залоз.

Про це заявили іспанські вчені Глобального інституту здоров'я у Барселоні, пише EurekAlert!.

Вони провели аналіз понад 1200 випадків захворювання раку грудей та понад 600 випадків передміхурової залози.

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Серед учасників дослідження було проведено опитування, де, зокрема, їх запитували про час сну і прийому їжі.

З'ясувалось, що у тих, хто лягав спати через дві години після вечері, ризик розвитку злоякісних пухлин зменшувався на 20% в порівнянні з тими, у кого сон починався відразу після останнього прийому їжі.

Такий же ефект науковці спостерігали у тих добровольців, які вечеряли до 21:00 у порівнянні з тими, хто їв після 22:00. На думку експертів, головну роль у такому результаті відіграють циркадні ритми людини. Результати дослідження можуть допомогти суттєво зменшити ризик захворювань на рак грудей та передміхурової залози.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я дослідження Онкозахворювання Медицина
Джерело: 24 Канал
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