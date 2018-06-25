Вчені назвали тип дієти, який знижує вагу та артеріальний тиск

Американські біологи провели пілотне дослідження ефективності популярної дієти 16:8, також відомої як періодичне голодування.

Згідно з дієтою, протягом 12 тижнів добровольці із зайвою вагою їли протягом восьми годин кожен день, пише в Nutrition and Health Aging.

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Інші 16 годин вони пили воду. Таким чином, учасникам вдалося знизити свою вагу на 2,6%, а їх верхній показник артеріального тиску впав на сім міліметрів ртутного стовпчика.

У дослідженні взяли участь 46 осіб з індексом маси тіла понад 34 кг/м²: їх поділили на дві групи, які співвідносили за середніми показниками ваги, зросту, ІМТ, а також статтю, віком і расової приналежності.

Висновок вчених такий: обмеження споживання їжі тимчасовими рамками може бути ефективним способом зниження маси тіла навіть без підрахунку калорій. Окрім цього, дієта знижує систолічний тиск у людей з зайвою вагою.

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