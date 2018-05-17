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Вчені назвали топ-3 міфи про каву, яких варто позбутися

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Міфи про каву
Міфи про каву / unsplash.com

Багато хто не уявляє свого ранку без чашки запашної кави, яка додає бадьорості та допомагає відновити життєву енергію. Та дехто каву не п'є – через її шкідливість.

Окрім таких міфів, як: кава зневоднює організм, вона протвережує і дітям її пити не можна, вчені вирішили розвінчати ще три популярних міфи, про які варто забути, передає Zhyvyaktyvno.

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Адже сучасна медична наука здебільшого позитивно відгукується на властивості кави – вживання цього запашного напою в розумних кількостях не є шкідливим для більшості людей.

Міф 1: Кава шкідлива для серця

Науковці провели дослідження, в результаті якого з'ясували – кавомани мають не вищий ризик серцевого нападу і смерті від серцевих захворювань, ніж люди, які не п’ють кави.

Норвезькі вчені констатують: літні жінки, які п'ють 1-3 чашки кави щодня, мають на 24% менше шансів померти від серцево-судинних захворювань, ніж їхні однолітки, які не п'ють кави.

via GIPHY

Міф 2: Кава спричиняє гіпертензію

Медики зазначають, що регулярне пиття кави в довготривалій перспективі жодним чином не призводить до розвитку артеріальної гіпертензії. Кава лише на короткий час підвищує артеріальний тиск. 

Але якщо у вас неконтрольовано високий артеріальний тиск – не варто провокувати ситуацію та зловживати кавою.

Міф 3: Кофеїн є шкідливим

"Шах і мат" від медиків – кофеїн є здоровим стимулятором і необхідний для організму. Якщо не приймати певної кількості кофеїну, то збільшиться ймовірність виникнення головного болю і дратівливості. Окрім того, кофеїн з кави позитивно впливає на мозкову діяльність.

via GIPHY

Також кофеїн покращує кровопостачання всіх інших органів та перешкоджає кристалізації холестерину, який входить до складу каменів, або збільшує відтік жовчі і швидкість розщеплення жирів, таким чином знижуючи ризик виникнення жовчнокам'яної хвороби. 

Окрім того, до складу кави входить близько 30 потрібних органічних кислот та антиоксидантів, а одна чашка кави має 20% добової норми вітаміну P, потрібного для кровоносних судин.

Якщо ви дуже любите каву і не можете собі у ній відмовити, то вам варто знати три прості правила, щоб кава справді не нашкодила вашому здоров'ю.

via GIPHY

 

Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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