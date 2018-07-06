Вчені назвали тварин, які переносять найнебезпечніші віруси

Найнебезпечнішим сучасним транспортером вірусів у всьому світі є комар. Окрім того, смертельні віруси хвороб також переносять свині, велика рогата худоба та домашня птиця.

Про це йдеться у статті науковців-інфекціоністів для журналу Science Alert.

Вони заявили, що через укус комара виду Aedes, який живе у Квінсленді (Австралія), людина може заразитися лихоманкою Денге, вірусами Зіка і Чикунгунья.

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Зокрема, спалахи лихоманки Денге відбуваються щороку. Зазвичай це трапляється через зараження мандрівників, які побували у ендемічному регіоні.

Окрім комарів, серйозну небезпеку для здоров'я людини становлять свині, велика рогата худоба та домашня птиця. Вони переносять складні види грипу і часто заражають ними людей.

Лише штамом грипу H7N9 заразилось понад 1500 людей у Китаї – з 2013 року одна третя хворих померли. Перша людина цим штамом грипу була заражена через домашню птицю.

Частинки штаму грипу H7N9 виходять з клітки

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