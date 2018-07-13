Вчені назвали заняття, яке знизить ризик хвороб серця
Науковці з Великобританії заявили, що фізичне навантаження в період дорослішання здатне запобігти серцевим захворюванням, які пов’язані з тиском, у середньому віці.
Дослідники з Ексетерського університету (Велика Британія) провели експеримент за участю 13 підлітків віком від 12 до 15 років, пише журнал Experimental Physiology.
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Всі вони пройшли випробування у випадковому порядку. Перше завдання – вісім пробіжок тривалістю в одну хвилину з максимальною аеробною швидкістю – 90%, час на відновлення –75 секунд.
Інтенсивний біг знижує ризик хвороб серця
Другим випробуванням виявився біг середньої інтенсивності з 10-12 підходами по одній хвилині, час на відновлення - 75 секунд. Контрольним третім завданням був відпочинок.
Науковці вимірювали показники під час тестів, після них через 5 і 60 хвилин.
Інтенсивний біг знижує ризик хвороб серця
Після години інтенсивних тренувань артеріальний тиск виявився нижчим за показники спокою – гіпотонія. Після другого тесту таке явище не спостерігалося, тиск приходив в норму у перші 20 хвилин.
Експеримент показав, що інтенсивні фізичні тренування можуть позитивно вплинути на здоров’я в майбутньому, якщо є ризик виникнення підвищеного артеріального тиску.
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