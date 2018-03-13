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Вчені назвали жінку з найсексуальнішими губами в світі

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Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон / Фото з відкритих джерел

Науковці провели неоднозначне і дуже цікаве дослідження, в якому визначили володарку найсексуальніших губ в світі.

Про це пишуть в The Independent.

Для дослідження науковці опитали 1000 людей з 35 різних країн світу, де і з'ясували, що найпривабливішими є симетричні пухкі губи. 60% респондентів назвали співвідношення 1:1 між верхньою і нижньою губою, як найпривабливішу форму, тобто ті уста, в яких верхня і нижня губа однакові за розміром.

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Володаркою таких губ стала голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон. На думку автора дослідження Пол Хайдекрюгер, губи Йоханссон є ідеальним прикладом найсексуальнішої форми губ.


Скарлетт Йоханссон


Скарлетт Йоханссон

Друге місце посіла Кайлі Дженнер, у якої нижня губа дещо пухкіша за верхню.


Кайлі Дженнер

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Інше дослідження британського пластичного хірурга Джуліана Де Сільва говорить, що володаркою найсексуальніших губ є зовсім не Дженнер і навіть не Йоханссон, а кантрі-співачка Тейлор Свіфт, в якої губи симетричні, а також мають яскраво виражену арку Купідона.

Губи Тейлор прекрасні. У неї чудова форма рота і яскраво виражена "арка Купідона" – особливість форми губ, володіти якою мріють всі мої клієнтки! Губи Ріанни теж користуються великою популярністю і у неї так само, як і у Тейлор, яскраво виражена "арка Купідона",
– зазначив фахівець.


Тейлор Свіфт і Ріанна

Теги: LifeStyle Музика Кіно Голлівуд Краса дослідження Ріанна
Джерело: 24 Канал
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