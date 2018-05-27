13:25
27 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 9°C
  • понеділок
    25°C 10°C
  • вівторок
    23°C 15°C
  • середа
    26°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті Кремля. Слівкі. Війна Поклонської. Візові страждання Абрамовича
Вєсті Кремля
21:02, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Вчені назвали звичку, яка продовжує життя

1661 Читать новость на русском
Сон на вихідних продовжує життя
Сон на вихідних продовжує життя / unsplash.com

Вчені зі Швеції встановили зв’язок між тривалістю життя та тривалістю сну. Вони встановили, що звичка відсипатися до полудня на вихідні позитивно впливає на організм людини.

У дослідженні, яке тривало 12 років, взяли участь понад 43 тисячі осіб віком до 65 років, інформує Journal of Sleep Research.

Читайте також: Чим шкідливий денний сон

Вони виявили, що недостатність сну може збільшити ризик передчасної смерті. Вони порівняли людей, які сплять менше, ніж 5 годин на добу з тими, хто у середньому спить 6-7 годин. Науковці з’ясували, що у людей з недостатньою кількістю сну на 52% збільшується ризик передчасної смерті.

Вчені встановили, що люди, які недосипали у робочі дні, але відсипалися на вихідні, мали менший ризик передчасної смерті, ніж ті, хто не спав до обіду у суботу, неділю.

via GIPHY

Автори дослідження переконані, що найкраще спати 6-7 годин на добу. Якщо ж у людини через графік не виходить дотримуватися здорового сну, то варто спати на вихідні стільки, скільки цього потребує організм.

Нагадаємо, американські вчені з Північно-Східного університету провели дослідження і встановили, що тривалий сон у вихідні дні може викликати так званий соціальний десинхроноз.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що потрібно змінити в законодавстві, щоб ми з вами жили краще
сьогодні, 13:00 Що потрібно змінити в законодавстві, щоб ми з вами жили краще
112
Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
сьогодні, 12:01 Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
Євгенія Мазур 4 2773
За що Вища рада правосуддя покарала суддю-викривача Ларису Гольник
сьогодні, 11:00 За що Вища рада правосуддя покарала суддю-викривача Ларису Гольник
Роман Маселко 662
Київ чи ні: наскільки добре ти знаєш столицю? Тест
сьогодні, 10:03 Київ чи ні: наскільки добре ти знаєш столицю? Тест
612
Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину
сьогодні, 08:40 Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину
Peter Santenello 1790
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук