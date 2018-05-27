Вчені назвали звичку, яка продовжує життя
Вчені зі Швеції встановили зв’язок між тривалістю життя та тривалістю сну. Вони встановили, що звичка відсипатися до полудня на вихідні позитивно впливає на організм людини.
У дослідженні, яке тривало 12 років, взяли участь понад 43 тисячі осіб віком до 65 років, інформує Journal of Sleep Research.
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Вони виявили, що недостатність сну може збільшити ризик передчасної смерті. Вони порівняли людей, які сплять менше, ніж 5 годин на добу з тими, хто у середньому спить 6-7 годин. Науковці з’ясували, що у людей з недостатньою кількістю сну на 52% збільшується ризик передчасної смерті.
Вчені встановили, що люди, які недосипали у робочі дні, але відсипалися на вихідні, мали менший ризик передчасної смерті, ніж ті, хто не спав до обіду у суботу, неділю.
Автори дослідження переконані, що найкраще спати 6-7 годин на добу. Якщо ж у людини через графік не виходить дотримуватися здорового сну, то варто спати на вихідні стільки, скільки цього потребує організм.
Нагадаємо, американські вчені з Північно-Східного університету провели дослідження і встановили, що тривалий сон у вихідні дні може викликати так званий соціальний десинхроноз.