Вчені підтвердили популярний міф про прокидання

Дослідники із США підтвердили відому приказку – встав не з тієї ноги. Дюди, які прокидаються з очікуванням напруженого стресового дня, дійсно його таким і проживають.

До такого висновку дійшли фахівці з Університету штату Пенсільванія в США, повідомляє "Сегодня".

Єдине, що на це впливає – це страх. Якщо те, чого людина боїться, не відбувається – внутрішній "прогноз" відверне обмежені ресурси пам'яті і запрограмує його відповідним чином на негатив.

Читайте також: Вчені назвали тварин, які переносять найнебезпечніші віруси

Люди можуть передбачити якісь події до того, як вони відбудуться. Це може допомогти підготуватися і навіть запобігти певних ситуацій. Але ця здатність може і завдати шкоди пам'яті, незалежно від того, відбуваються очікувані стресові події чи ні,

– пояснює когнітивний психолог Жіншіл Хаян.

Вона зазначила, що емоційна перспектива зранку – фундамент вашого дня. Якщо прокидатися з певними надіями на цей день – то так званий якір на день вже закинуто.

Очікування напруженого дня викликає певні ефекти в мозку. І навіть якщо нічого поганого не станеться – настрій автоматично запустить негативну програму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.