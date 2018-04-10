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Вчені побачили небезпеку у секс-роботах

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Вчені побачили небезпеку у секс-роботах
Вчені побачили небезпеку у секс-роботах / metro.co.uk

Британські вчені з Університету Шеффілда вважають, що секс-роботи, популярність яких активно зростає, несуть з собою небезпеку для розвитку суспільства.

Про це пише Metro.

На думку дослідників, секс-роботи дають чоловікам "занадто швидкий доступ до інтиму", що може негативно вплинути на розвиток всього людства.

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Так, професор роботизації і дослідження штучного інтелекту в Університеті Шеффілда Ноель Шаркі вважає, що людям стануть непотрібні справжні живі стосунки.

Головна небезпека полягає в тому, що до 25% всіх чоловіків у віці від 18 до 34 років будуть мати стосунки з роботами. Головними причинами для вступу у відносини з роботами, якими керуються чоловіки, є небажання відчувати негативні наслідки після шлюбу з справжніми жінками.

При цьому дослідники вважають, що через 50 років може з’явитися цілий рух, активісти якого виступатимуть виключно за відносини між людьми і роботами, а вже в найближчі 10 років жінки почнуть відчувати дефіцит справжніх чоловіків.

Теги: Великобританія Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
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