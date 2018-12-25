Вчені починають вакцинувати людей від усіх видів раку
Вчені приступають до клінічних випробувань на людях нової вакцини від раку. Вона змушує організм атакувати всі пухлини, і для цього достатньо всього одного уколу.
Про це повідомляє сайт Стенфордського університету, в якому науковці успішно випробували вакцину на мишах.
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Сама вакцина являє собою комбінацію двох препаратів, які активують імунну систему для боротьби з раком. Клінічні випробування на мишах показали, що вакцина допомагає знищувати навіть найвіддаленіші пухлини. І ось тепер вчені залучають до випробування пацієнтів з лімфомами.
Науковці почали досліджувати вакцину від раку на хворих лімфомою
Автори дослідження вважають, що оскільки введення препарату за допомогою уколу є локалізованим, то вакцина буде доступною за вартістю і з меншим рівнем побічних ефектів, ніж будь-які інші препарати для стимулювання імунної системи.
За словами творців вакцини від раку, вона може бути ефективною проти багатьох різновидів злоякісних новоутворень. Це ще один крок у справі розвитку імунотерапії. Наука вже розробила методики стимуляції імунітету людини, що дозволяють впливати на певні зони тіла, позбавляючи рак можливості поширюватися. У деяких випадках імунні клітини видаляються з організму пацієнта для генетичної обробки. Ці методики показали хорошу результативність, але вони є дуже складними, тривалими і мають масу важких побічних ефектів.
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