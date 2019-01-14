Вчені показали, як відчувають емоції люди хворі на шизофренію

Вчені з університету Вандербільта склали карту тілесних емоційних відчуттів людей з шизофренією, а потім порівняли її з картою здорових людей.

Результати дослідження публікує Schizophrenia Bulletin.

Читайте також: Вчені знайшли зв'язок між перфекціонізмом і алкоголізмом

Порушення зв'язку між свідомістю, тілом і навколишнім світом – один з головних ознак шизофренії. Це виражається не тільки в сприйнятті реальності, а й у відчуттях різних емоцій.

Вчені попросили 26 добровольців з шизофренією відзначити ділянки тіла, які найсильніше реагують на певні емоції: радість, гнів, сум. Всього потрібно було описати 13 емоцій, а також відчуття при нейтральному стані.



Емоції людей хворих на шизофренію

Потім те ж саме попросили виконати контрольну групу здорових людей. На основі цих даних вчені зробили висновок: люди з шизофренією відчувають емоції приблизно однаково – на їхніх оцінках були одні й ті ж ділянки. Крім того, всі емоції для них відчувалися як одна.

У здорових людей активність яскравіша, особливо в разі позитивних емоцій. Отримані дані допоможуть лікарям не тільки для вивчення шизофренії, але і можуть використовуватися в якості одного з методів діагностики.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.