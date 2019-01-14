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      Вчені показали, як відчувають емоції люди хворі на шизофренію

      225 Читать новость на русском
      Шизофренія
      Шизофренія / psycom.net

      Вчені з університету Вандербільта склали карту тілесних емоційних відчуттів людей з шизофренією, а потім порівняли її з картою здорових людей.

      Результати дослідження публікує Schizophrenia Bulletin.

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      Порушення зв'язку між свідомістю, тілом і навколишнім світом – один з головних ознак шизофренії. Це виражається не тільки в сприйнятті реальності, а й у відчуттях різних емоцій.

      Вчені попросили 26 добровольців з шизофренією відзначити ділянки тіла, які найсильніше реагують на певні емоції: радість, гнів, сум. Всього потрібно було описати 13 емоцій, а також відчуття при нейтральному стані.

      шизофренія
      Емоції людей хворих на шизофренію 

      Потім те ж саме попросили виконати контрольну групу здорових людей. На основі цих даних вчені зробили висновок: люди з шизофренією відчувають емоції приблизно однаково – на їхніх оцінках були одні й ті ж ділянки. Крім того, всі емоції для них відчувалися як одна.

      У здорових людей активність яскравіша, особливо в разі позитивних емоцій. Отримані дані допоможуть лікарям не тільки для вивчення шизофренії, але і можуть використовуватися в якості одного з методів діагностики. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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