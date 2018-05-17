21:57
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вчені попереджають про вірусну інфекцію, яка охопить Землю

4698 Читать новость на русском
Землю охопить вірусна інфекція
Землю охопить вірусна інфекція / tuttnauer.com

Причиною наступної пандемії на планеті Земля може стати нова вірусна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом.

Американські вчені попереджають, що такий вірус може знищити тисячі людей по світу, пише Phys.org.

Читайте також: В Україні виявили небезпечну інфекцію

Дослідники переконують, що такі смертельно небезпечні хвороби як вірус Ебола або вірус Зіка не становлять сильну загрозу.За їхніми застереженнями, глобальну епідемію може спричинити РНК-вірус. Генетичний матеріал цього вірусу представлений як менш стабільні, ніж ДНК, нуклеїнові кислоти.

Завдяки цьому вірус може швидко мутувати, обійшовши імунну систему заражених. Це робить вірус смертельно небезпечним.

Науковці встановили фактори, які можуть поширити цей вірус по всьому світу. Перш за все, це зараження інших людей до того моменту, як з’являються перші симптоми. Також імунна система організму не повинна бути готова до нового вірусу. Для поширення інфекції необхідно відносно низький рівень летальності.

Вищеперераховані ознаки мають збудники грипу, застуди та ГРВІ.

До слова, у Демократичній Республіці Конго оголосили про новий спалах небезпечної лихоманки Ебола через майже 10 місяців після завершення попереднього спалаху, 17 людей загинуло.

Теги: Здоров'я Лікування Інфекція дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
сьогодні, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 437
сьогодні, 20:01 "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію
Яніна Ткачук 1124
Вибори і компромат: чи потоплять
сьогодні, 19:00 Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?
Інна Жолобович 1085
Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
сьогодні, 17:01 Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
Віталій Кулик 194
Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
сьогодні, 16:00 Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
Яніна Ткачук 4386
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук