Вчені попереджають про вірусну інфекцію, яка охопить Землю

Причиною наступної пандемії на планеті Земля може стати нова вірусна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом.

Американські вчені попереджають, що такий вірус може знищити тисячі людей по світу, пише Phys.org.

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Дослідники переконують, що такі смертельно небезпечні хвороби як вірус Ебола або вірус Зіка не становлять сильну загрозу.За їхніми застереженнями, глобальну епідемію може спричинити РНК-вірус. Генетичний матеріал цього вірусу представлений як менш стабільні, ніж ДНК, нуклеїнові кислоти.

Завдяки цьому вірус може швидко мутувати, обійшовши імунну систему заражених. Це робить вірус смертельно небезпечним.

Науковці встановили фактори, які можуть поширити цей вірус по всьому світу. Перш за все, це зараження інших людей до того моменту, як з’являються перші симптоми. Також імунна система організму не повинна бути готова до нового вірусу. Для поширення інфекції необхідно відносно низький рівень летальності.

Вищеперераховані ознаки мають збудники грипу, застуди та ГРВІ.

До слова, у Демократичній Республіці Конго оголосили про новий спалах небезпечної лихоманки Ебола через майже 10 місяців після завершення попереднього спалаху, 17 людей загинуло.