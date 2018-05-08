Вчені повідомили, що станеться з Сонцем після його загибелі

За підрахунками вчених, на завершальному етапі свого існування Сонце може перетворитися в планетарну туманність.

Про це повідомляє Science Alert.

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Згідно з останніми дослідженнями, Сонце перетвориться в планетарну туманність. Це станеться в разі скидання світилом своєї зовнішньої оболонки, що раніше і передбачали вчені.

Результати комп'ютерного моделювання підтвердили, що життя Сонця і 90% інших зірок завершиться планетарною туманністю. При цьому оголене ядро перетвориться на білого карлика.



Туманність Котяче око

У такому вигляді Сонце проіснує ще 10 тисяч років, після чого ядро почне зменшувати свою температуру та втрачати яскравість. А через десятки мільярдів років з'явиться чорний карлик, який не буде зовсім випромінювати видиме світло.